Μια μεταγραφική υπόθεση κεντρικού αμυντικού, η οποία δεν προχώρησε στον Παναθηναϊκό, ούτε και έγινε γνωστή φέρνουν σήμερα στο φως της δημοσιότητας τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα της Globo υποστηρίζει πως οι «πράσινοι» κινήθηκαν για την απόκτηση του Γκάμπριελ Περέιρα από την Κοπεγχάγη, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει εισηγηθεί θετικά την περίπτωση του Βραζιλιάνου στόπερ.

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