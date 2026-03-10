Ο ελίτ Πολωνός, Σιμόν Μαρτσίνιακ ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους «16» του Europa League.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μαρτσίνιακ #Μπέτις #Παναθηναϊκός