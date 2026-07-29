Τον Ολλανδό Μάρκ Νάγκτεχαλ επέλεξε η UEFA για να διευθύνει την αυριανή ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάκσι (21:30) στο Ολυμπιακό στάδιο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη τους με 2-1 στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα, αποτελούν το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης έχοντας ως σύμμαχο τους την έδρα και τον κόσμο τους.

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