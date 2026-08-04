Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Μόσχας προκειμένου να βρούνε την φόρμουλα που θα οδηγήσει τον 28χρονο άσο στην Αθήνα.

Ο διεθνής επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο φέρεται να έχει συμφωνήσει στους προσωπικούς όρους με του «πράσινους», ενώ κύριο ρόλο σ΄αυτό φαίνεται πως έπαιξε η συζήτηση που είχε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός προπονητής συνηθίζει να συζητά με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του και φέρεται να έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη συνομιλία του με τον Γκαρσία, καθώς στο πρόσωπο του πρώην παίχτη της ΑΕΚ βλέπει τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσθέσει διαφορετικά στοιχεία στην επίθεση: ταχύτητα, δύναμη, εκρηκτικότητα και ικανότητα στα άκρα και στην κορυφή της επίθεσης.

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