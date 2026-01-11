Μετά την Γκρέμιο και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τετέ στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε.

Στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν την παραχώρηση του 26χρονου εξτρέμ, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε με την Γκρέμιο τετραετές συμβόλαιο.

Ο Παναθηναϊκός θα καρπωθεί απ’ την πώληση του Τετέ 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ με τα μπόνους στόχων και συμμετοχών το όλο ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ. Οι «πράσινοι» διατήρησαν και ποσοστο μεταπώλησης 25%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Ματέους Τετέ στη Γκρέμιο της Βραζιλίας. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το 2024 από τη Γαλατασαράι και έγινε άμεσα βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 75 συμμετοχές και 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τετέ σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

