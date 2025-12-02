Ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε στη δράση, μετά τον τραυματισμό του, που τον κράτησε στα… πιτς για δύο μήνες, ωστόσο ο Παναθηναϊκός το προσεχές διάστημα θα στερηθεί εκ νέου τις υπηρεσίες του, για διαφορετικό αυτή τη φορά λόγο.

Πιο συγκεκριμένα ο Νιγηριανός επιθετικός κλήθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και στις 15 Δεκεμβρίου πρέπει να ενταχθεί στην αποστολή ενόψει της προετοιμασίας για τη διοργάνωση στο Μαρόκο.

Αυτό σημαίνει πως ο 30χρονος φορ δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στις 21 Δεκεμβρίου και πιθανόν να λείψει και από επόμενα ματς, ανάλογα με την πορεία της Νιγηρίας στον όμιλο (Τανζανία, Τυνησία, Ουγκάντα).

Αν η ομάδα του περάσει στα νοκ άουτ, η απουσία του θα παραταθεί, αφήνοντας ως βασικές λύσεις στην επίθεση τους Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι.

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός περιμένει και τη σχετική κλήση για τον Αλμπάν Λαφόν από την Ακτή Ελεφαντοστού. Αν επιβεβαιωθεί, ο Γάλλος τερματοφύλακας θα χάσει επίσης το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, με τους Ντραγκόφσκι και Κότσαρη να αναλαμβάνουν καθήκοντα κάτω από τα δοκάρια.