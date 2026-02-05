Mία σημαντική μεταγραφική κίνηση είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, λίγο πριν μπούμε στο φινάλε του χειμερινού παραθύρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κροατίας, Jutarnji οι «πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τη Σλάβεν Μπέλουπο για την απόκτηση του 20χρονου μεσοεπιθετικού, Αντριάνο Γιάγκουσιτς αντί ενός ποσού-ρεκόρ για τον σύλλογο της Αδριατικής.

Όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ το deal θα φτάσει τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους ύψους 800 χιλιάδων ευρώ, με την Σλάβεν να διατηρεί 20% ποσοστό μεταπώλησης του ποδοσφαιριστή.

Στο δημοσίευμα επισημαίνεται ότι ο ταλαντούχος άσος αναμένεται αμέσως στην Αθήνα (σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή) για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά, το όνομα του Γιάγκουσιτς είχε «παίξει» έντονα για τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Εντούτοις η κροατική ομάδα δεν μπόρεσε να φτάσει στα οικονομικά δεδομένα του Παναθηναϊκού (η πρότασή της άγγιζε τα 2 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης), κι έτσι ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ντυθεί στα πράσινα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσιευμα της Jutarnji:

«Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναχωρεί για την Αθήνα την Παρασκευή, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό! Η μεταγραφή θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της Σλάβεν Μπελούπο, οι Έλληνες θα πληρώσουν 5,2 εκατομμύρια ευρώ, 800 χιλιάδες ευρώ σε μπόνους και το 20% της μελλοντικής μεταγραφής!

Είναι μια φανταστική συμφωνία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, και ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της Κροατίας συμφώνησε αμέσως. Η γρήγορη αποχώρηση και η υπογραφή του συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό εξαρτήθηκαν από το γεγονός ότι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα τελειώνει».

Τη φετινή σεζόν ο ταλαντούχος άσος έχει κάνει πράματα και θάματα στην Κροατία, μετρώντας 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και Κύπελλο της χώρας, με απολογισμό επτά γκολ και έξι ασίστ, ενώ συνολικά με τη Σλάβεν Μπέλουπο μετράει 65 συμμετοχές με 15 τέρματα και 10 ασίστ.