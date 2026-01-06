Ο Παναθηναϊκός κινούμενος κάτω απ’ τα… ραντάρ έχει ήδη καταθέσει πρόταση προς τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο και δείχνει πως αποκτήσει πλέον τον πρώτο λόγο για να κάνει δικό του τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ, προλαβαίνοντας στην «στροφή» τη Ρίβερ Πλέιτ.

Αν και τα ΜΜΕ της Αργεντινής ανέφεραν επί μέρες πως η Ρίβερ ήταν το απόλυτο φαβορί για τον νεαρό διεθνή με την U20 Αργεντινό μεσοεπιθετικό, οι «πράσινοι» έχουν κάνει την κίνησή τους και δείχνουν έτοιμοι να ολοκληρώσουν ένα σπουδαίο μεταγραφικό «χτύπημα», κλείνοντας ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην Αργεντινή.

Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ ήταν 2 εκατ. δολάρια σε φοξ ποσό, συν 2 εκατ. δολάρια υπό μορφή μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του 20χρονου άσου, που έλαμψε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο U20. Η αλλαγή μανατζερικής στέγης του Αντίνο, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα, καθώς η Roc Nation που τον εκπροσωπεί πλέον προτιμάει να τον προωθήσει στην ευρωπαϊκή αγορά κι ο Παναθηναϊκός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει… χαμένη.

Η πρόταση του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με πληροφορίες απ’ την Αργεντινή αφορά ένα ποσο που με τα μπόνους ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Παράλληλα, προσφέρει στον Αντίνο ένα πολυετές συμβόλαιο και ένα συμβόλαιο πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που είχε μέχρι σήμερα στη Γοδόι Κρουζ.

Ο παίκτης βρίσκεται για διακοπές και έχει αφήσει τα… πάντα στους εκπροσώπους του, με τον Παναθηναϊκό να είναι σε ανοικτή γραμμή με τις εμπλεκόμενες πλευρές και να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο σε μία πολύ σημαντική, μεταγραφική κίνηση.

