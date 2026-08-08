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Ο Φακούντο Πελίστρι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Τζέικομπ Νίστρουπ θεωρεί πως μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του πλάνου του.
Η παραμονή του 24χρονου εξτρέμ δεν ήταν δεδομένη στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς η περασμένη σεζόν ήταν δύσκολη, κυρίως λόγω των μυϊκών τραυματισμών που αντιμετώπισε και δεν του επέτρεψαν να βρει σταθερό ρυθμό.
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