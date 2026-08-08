Ο Φακούντο Πελίστρι θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Τζέικομπ Νίστρουπ θεωρεί πως μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του πλάνου του.

Η παραμονή του 24χρονου εξτρέμ δεν ήταν δεδομένη στις αρχές του καλοκαιριού, καθώς η περασμένη σεζόν ήταν δύσκολη, κυρίως λόγω των μυϊκών τραυματισμών που αντιμετώπισε και δεν του επέτρεψαν να βρει σταθερό ρυθμό.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr