Μετά από 22 χρόνια ο Σοφοκλής Πιλάβιος γυρίζει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην οποία αναλαμβάνει ρόλο προσωπικού συμβούλου του Προέδρου της Γιάννη Αλαφούζου.

Ο πρώην Πρόεδρος της ΕΠΟ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γνώση νομικών και θεσμικών ζητημάτων, θα ασχολείται με τα διοικητικά και νομικά θέματα του Παναθηναϊκού, αλλά όχι με το αμιγώς ποδοσφαιρικό κομμάτι το οποίο έχει αναλάβει ο Φράνκο Μπαλντίνι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr