Χωρίς τους δύο πρώτους αρχηγούς του που έχουν τεθεί νοκ-άουτ με μυϊκούς τραυματισμούς -ο Φώτης Ιωαννίδης με θλάση α’ βαθμού στον δεξιό προσαγωγό που υπέστη στη ρεβάνς με τους Ρέιντζερς κι ο Τάσος Μπακασέτας με τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο μυ- ο «πληγωμένος» Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε το βράδυ (7/8, 21:00, Cosmote Sport 1HD) τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, αναζητώντας μια νίκη «δήλωση» απέναντι σ’ έναν αντίπαλο επιπέδου Champions League.

Η Σαχτάρ των πολλών Βραζιλιάνων «έλαμψε» στον προηγούμενο γύρο του Europa League, όπου έκανε… περίπατο απέναντι στην Μπεσίκτας του «πανάκριβου» ρόστερ, όμως ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να κάνει όλα όσα δεν… έκανε στα δύο παιχνίδια με τους Ρέιντζερς, όπου η αναποτελεσματικότητά του, του στέρησε την ευκαιρία να πάρει μία μεγάλη πρόκριση.

Ο Ρουί Βιτόρια ολοκλήρωσε το βράδυ της Τετάρτης (6/8) στο «Γ. Καλαφάτης» την προετοιμασία της ομάδας του για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι με τους Ουκρανούς κι ετοιμάζει αλλαγές στο βασικό σχήμα.

Στην άμυνα η τετράδα αναμένεται να είναι ίδια σε σχέση με το δεύτερο ματς απέναντι στους Σκωτσέζους, με τους Κώτσιρα, Κυριακόπουλο στα δύο άκρα και τους Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά κεντρικό δίδυμο μπροστά απ’ τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Μαξίμοβιτς θα παίξουν στον άξονα, με τον Τσέριν λίγο πιο μπροστά τους σε πιο «ελεύθερο» ρόλο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα πάρουν θέση οι Τετέ (δεξιά) και Φακούντο Πελίστρι (αριστερά), με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς να έρχεται απ’ τον πάγκο ως έξτρα επιλογή, λόγω μικροενοχλήσεων που έχει στη γάμπα.

Διαθέσιμος είναι και ο Ανάς Ζαρουρί, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι σε καλή κατάσταση και υπολογίζεται ως μία ακόμη επιλογή απ’ τον πάγκο.

Στη λίστα που δηλώθηκε απ’ τον Παναθηναϊκό στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος και οι νεαροί Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης (List B).