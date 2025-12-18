Οριστικό τέλος μπήκε στη μακρόχρονη διαμάχη του Ρούι Βιτόρια με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου, καθώς οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβαστική λύση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), ύστερα από περίπου δύο χρόνια αντιπαράθεσης.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο ίδιος ο Πορτογάλος τεχνικός, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, με σχετική ανάρτηση, την οποία επικαλείται και η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola». Στο μήνυμά του τονίζεται πως η συμφωνία έκλεισε κοινά αποδεκτά τη συγκεκριμένη υπόθεση, με αμοιβαίες ευχαριστίες για τη στάση και τη διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν και οι δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βιτόρια απομακρύνθηκε από τον πάγκο της εθνικής Αιγύπτου τον Φεβρουάριο του 2024, μετά τον αποκλεισμό από τη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου η ομάδα του ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο Πορτογάλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία τον Ιούλιο του 2022 και σε 18 αγώνες κατέγραψε 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Μετά την αποχώρησή του είχε κάνει λόγο για έναν «δύσκολο και αμφιλεγόμενο χωρισμό», ξεκαθαρίζοντας πως το ζήτημα δεν αφορούσε τα χρήματα, αλλά αρχές και αξίες.