Ο Αντρέας Τεττέη έχει αρχίσει να τραβάει πάνω του όλο και περισσότερα βλέμματα. Οι εμφανίσεις του, η συνέπειά του στο σκοράρισμα και η συνολική του παρουσία έχουν δημιουργήσει μια εικόνα που δύσκολα περνάει απαρατήρητη, με το ενδιαφέρον από το εξωτερικό να αυξάνεται διαρκώς.

Στον Παναθηναϊκό, όμως, η περίπτωση του Έλληνα επιθετικού δεν αντιμετωπίζεται ως μια υπόθεση που βρίσκεται προς άμεση πώληση. Ο Τεττέη αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό κεφάλαιο για τους «πράσινους» και, αυτή τη στιγμή, η προτεραιότητα είναι να συνεχίσει να προσφέρει μέσα στο γήπεδο για την επίτευξη των μεγάλων στόχων της ομάδας.

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