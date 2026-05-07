Φλερτ του Παναθηναϊκού με τον Γιώργο Βαγιαννίδη βλέπει η πορτογαλική «Record». Σε δημοσίευμά της την Πέμπτη (7/5) ανέφερε πως το «τριφύλλι» εξετάζει την προοπτική «επαναπατρισμού» του Έλληνα μπακ το προσεχές καλοκαίρι, μέσω δανεισμού απ’ την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το πορτογαλικό Μέσο αναφέρει πως η διοίκηση των «λιονταριών» είναι ανοικτή σε ενδεχόμενη παραχώρηση του 25χρονου διεθνούς μπακ, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, καθώς ο Ρουί Μπόρζες δεν τον έχει στην πρώτη γραμμή των πλάνων του.

Αναλυτικά το δημοσίευμα επισημαίνει:

«Ο Βαγιαννίδης έχει πιθανότητες να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την επόμενη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται να αποκτήσει τον δεξιό μπακ με τη μορφή δανεισμού και η Σπόρτινγκ εμφανίζεται θετική σε αυτό το ενδεχόμενο.

Ο διεθνής Έλληνας δεν αποτελεί βασική επιλογή για τον Ρουί Μπόρζες, αφού στην πρώτη του χρονιά με τα «λιοντάρια» ξεκίνησε βασικός μόλις σε 16 αγώνες, γεγονός που οδηγεί τη διοίκηση των “πράσινων και λευκών” στο να εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια».