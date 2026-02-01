Δεν προχωρά τελικά η υπόθεση του Ετιέν Καμαρά για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Γάλλος μέσος, παρά τη νέα και βελτιωμένη πρόταση των «πρασίνων», επέλεξε να παραμείνει στη Σαρλερουά έως το τέλος της σεζόν.

Ο 22χρονος χαφ αποτελούσε βασικό στόχο του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και, μάλιστα, υπήρχε πρόσφατα συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, ωστόσο ο παίκτης έκανε δεύτερες σκέψεις και ζήτησε χρόνο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, ο Παναθηναϊκός επανήλθε με ακόμα καλύτερη πρόταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο Γάλλος μέσος επέλεξε να ολοκληρώσει τη χρονιά στο Βέλγιο, απορρίπτοντας την προοπτική μεταγραφής στην Ελλάδα. Έτσι, οι «πράσινοι» στρέφονται πλέον σε εναλλακτικές λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση.