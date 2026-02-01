Δεν προχωρά τελικά η υπόθεση του Ετιέν Καμαρά για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Γάλλος μέσος, παρά τη νέα και βελτιωμένη πρόταση των «πρασίνων», επέλεξε να παραμείνει στη Σαρλερουά έως το τέλος της σεζόν.

Ο 22χρονος χαφ αποτελούσε βασικό στόχο του «τριφυλλιού» για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και, μάλιστα, υπήρχε πρόσφατα συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων, ωστόσο ο παίκτης έκανε δεύτερες σκέψεις και ζήτησε χρόνο.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι, ο Παναθηναϊκός επανήλθε με ακόμα καλύτερη πρόταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο Γάλλος μέσος επέλεξε να ολοκληρώσει τη χρονιά στο Βέλγιο, απορρίπτοντας την προοπτική μεταγραφής στην Ελλάδα. Έτσι, οι «πράσινοι» στρέφονται πλέον σε εναλλακτικές λύσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Καμαρά #Παναθηναϊκός