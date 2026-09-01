Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθεια για να ξαναφορέσει την πράσινη φανέλα στον Αζεντίν Ουναΐ, ωστόσο η υπόθεση παραμένει δύσκολη, καθώς η Τζιρόνα εμφανίζεται ανυποχώρητη στις διαπραγματεύσεις της.

Ο 26χρονος Μαροκινός μέσος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, με το «τριφύλλι» να επιχειρεί την υπέρβαση για την απόκτησή του. Παρά τα δημοσιεύματα του Footafrica, που παρουσίαζαν τον Παναθηναϊκό μια ανάσα από τη συμφωνία, οι πληροφορίες που έρχονται από την Ισπανία δίνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

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