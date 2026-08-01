Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τη γλώσσα των πιθανοτήτων, έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι Πράσινοι αν και ζορίστηκαν ξεπέρασαν το εμπόδιο της Πάκσι και πήραν το εισιτήριο για το γ’ προκριματικό γύρο της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί θα παλέψουν με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για μια θέση στα play-offs του θεσμού.

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