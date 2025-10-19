Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Σε ρυθμό… προπόνησης, η Φέγενορντ συνέτριψε την Κυριακή στο Αλμέλο 7-0 την ουραγό Χέρακλες και παραμένει μόνη στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος, μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής.
Τέσσερις ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική του Europa League, η ομάδα του Ρότερνταμ έκανε έναν υγιεινό περίπατο, με τον Ουέντα να σημειώνει χατ-τρικ (7΄, 33΄, 38΄), αγωνιζόμενος μόνο ένα ημίχρονο!
Ακόμη δύο γκολ πέτυχε ο Μούσα, στο 28΄ και στο 59΄, και από ένα ο Στάιν στο 56΄ και ο Γκονσάλο Μπόρτζες στο 80΄, με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι να αποσύρει σταδιακά βασικούς ποδοσφαιριστές, αφού πρώτα όμως είδε τον Ριντ να αποχωρεί τραυματίας.
Η σύνθεση της Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Ριντ (29΄ Λοτόμπα), Μπος (46΄ Πλουγκ), Σμαλ, Αχμέντχοτζιτς (57΄ Νιούκουπ), Ταργκαλίνε, Στάιν, Βαλέντε, Ουέντα (46΄ Λάριν), Μούσα (71΄ Μπόρτζες), Σάουερ
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Ναϊμέγκεν-Τβέντε 3-3
Ουτρέχτη-Φόλενταμ 3-1
Αϊντχόφεν-Γκόου Αχεντ Ιγκλς 2-1
Αγιαξ-Αλκμααρ 0-2
Μπρέντα-Τσβόλε 2-2
Τελστάρ-Χέρενφεν 2-3
Γκρόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 0-2
Εξέλσιορ-Φορτούνα Σιτάρντ 1-0
Χεράκλες-Φέγενορντ 0-7
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Φέγενορντ 25
Αϊντχόφεν 22
Αλκμάαρ 18
Άγιαξ 16
Γκρόνινγκεν 15
Ναϊμέγκεν 14
Τβέντε 14
Ουτρέχτη 13
Φορτούνα Σιτάρντ 13
Σπάρτα Ρότερνταμ 13
Χέρενφεν 12
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 10
Εξέλσιορ 9
Μπρέντα 8
Τσβόλε 8
Τέλσταρ 7
Φόλενταμ 7
Χέρακλες 3
Χρ.Ανδρ.
Mε πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ