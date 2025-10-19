Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Σε ρυθμό… προπόνησης, η Φέγενορντ συνέτριψε την Κυριακή στο Αλμέλο 7-0 την ουραγό Χέρακλες και παραμένει μόνη στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος, μετά το πέρας της 9ης αγωνιστικής.

Τέσσερις ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, για τη 2η αγωνιστική του Europa League, η ομάδα του Ρότερνταμ έκανε έναν υγιεινό περίπατο, με τον Ουέντα να σημειώνει χατ-τρικ (7΄, 33΄, 38΄), αγωνιζόμενος μόνο ένα ημίχρονο!

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ακόμη δύο γκολ πέτυχε ο Μούσα, στο 28΄ και στο 59΄, και από ένα ο Στάιν στο 56΄ και ο Γκονσάλο Μπόρτζες στο 80΄, με τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι να αποσύρει σταδιακά βασικούς ποδοσφαιριστές, αφού πρώτα όμως είδε τον Ριντ να αποχωρεί τραυματίας.

Η σύνθεση της Φέγενορντ: Βελενρόιτερ, Ριντ (29΄ Λοτόμπα), Μπος (46΄ Πλουγκ), Σμαλ, Αχμέντχοτζιτς (57΄ Νιούκουπ), Ταργκαλίνε, Στάιν, Βαλέντε, Ουέντα (46΄ Λάριν), Μούσα (71΄ Μπόρτζες), Σάουερ

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Ναϊμέγκεν-Τβέντε 3-3

Ουτρέχτη-Φόλενταμ 3-1

Αϊντχόφεν-Γκόου Αχεντ Ιγκλς 2-1

Αγιαξ-Αλκμααρ 0-2

Μπρέντα-Τσβόλε 2-2

Τελστάρ-Χέρενφεν 2-3

Γκρόνινγκεν-Σπάρτα Ρότερνταμ 0-2

Εξέλσιορ-Φορτούνα Σιτάρντ 1-0

Χεράκλες-Φέγενορντ 0-7

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Φέγενορντ 25

Αϊντχόφεν 22

Αλκμάαρ 18

Άγιαξ 16

Γκρόνινγκεν 15

Ναϊμέγκεν 14

Τβέντε 14

Ουτρέχτη 13

Φορτούνα Σιτάρντ 13

Σπάρτα Ρότερνταμ 13

Χέρενφεν 12

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 10

Εξέλσιορ 9

Μπρέντα 8

Τσβόλε 8

Τέλσταρ 7

Φόλενταμ 7

Χέρακλες 3

