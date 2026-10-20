Η UEFA όρισε τον Ολλανδό διαιτητή, Άλαρντ Λίντουτ, για να διευθύνει το ματς του Παναθηναϊκού με την Καϊράτ στο Αλμάτι την Πέμπτη για το Conference League (22/10-17:30).

Ο 39χρονος διεθνής ρέφερι, από την πρώτη κατηγορία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, σφύριξε δύο φορές στο παρελθόν ντέρμπι στην Ελλάδα.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Γιόχαν Μπάλντερ, Ντίον Φίκερτ, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Σάντερ φαν ντερ Έικ και στο VAR θα βρίσκονται οι Ερβιν Μπλανκ και Αλεξ Μπος.