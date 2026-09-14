Ο ενθουσιασμός των οπαδών του Παναθηναϊκού για τη νίκη επί του Παναιτωλικού με 3-0 και το γεγονός ότι η ομάδα του βρέθηκε μόνη πρώτη με 12 πόντους στην βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά από διάστημα 1.000 περίπου ημερών, τους οδήγησε να κάνουν την προβλεπόμενη… καζούρα στον «αιώνιο αντίπαλο», λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Οι οπαδοί του «τριφυλλιού» με το σκορ στο 2-0, βρήκαν την ευκαιρία να… πικάρουν τους «ερυθρόλευκους» για νέα εντός έδρας απώλεια τους με την ήττα από τον ΟΦΗ (0-1) αλλά και για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον Ολυμπιακό το τελευταίο διάστημα, φωνάζοντας το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το σύνθημα «Μεντιλίμπαρ, οε, οε, οε» ακούστηκε ρυθμικά και δυνατά για αρκετά δευτερόλεπτα από τους «πράσινους» οπαδούς…

Το βίντεο από την… «αποθέωση» του Μεντιλίμπαρ