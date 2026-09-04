Ο Αζεντίν Ουναΐ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος έκανε τα πάντα για να τον ντύσει ξανά στα Πράσινα, δήλωσε την ικανοποίησή του που επέστρεψε στο Τριφύλλι και τόνισε πως θα κάνει τα πάντα για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ελλάδας η ομάδα.

O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του, επανέφερε στο δυναμικό του τον διεθνή Μαροκινό χαφ τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα και τον «έδεσε» με συμβόλαιο μέχρι το 2030.

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