Ο Αζεντίν Ουναϊ αποτελεί και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού και ήδη έχει αρχίσει να δίνει το δικό του στίγμα. Ο Μαροκινός χαφ επέλεξε το νούμερο 21 στη φανέλα του και ο λόγος μόνο τυχαίος δεν είναι.

Ο ίδιος αποκάλυψε με δηλώσεις του στο περιθώριο της υπογραφής του συμβολαίου του ως το 2030, πως το συγκεκριμένο νούμερο συνδέεται άμεσα με τον μεγάλο στόχο που έχει θέσει ο Παναθηναϊκός για την φετινή σεζόν.: την κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος στην ιστορία του συλλόγου.

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