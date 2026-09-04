Σε συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ ήρθε ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από το νησί της Αφροδίτης οι δύο πλευρές είχαν συζητήσεις για αρκετές ημέρες και τελικά ο αρχηγός της εθνικής ομάδας αποδέχτηκε την προσφορά.

Ο 33χρονος μέσος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Κύπρο για να οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του πρώην προπονητή του Λεβαδειακού, Νίκου Παπαδόπουλου.

Το συμβόλαιο του Μπακασέτα με τον ΑΠΟΕΛ θα είναι για 1+1 χρόνια, ενώ ο Παναθηναϊκός αναμένεται να καλύψει μέρος του μισθού του παίκτη από το συμβόλαιό του, το οποίο ίσχυε μέχρι το 2027.