Ο Νίκος Παπαδόπουλος, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ, και ο Ζήσης Βρύζας, από το πόστο του αθλητικού διευθυντή των «γαλαζοκίτρινων», έκαναν την αξιολόγηση του ρόστερ και τον πρώτο σχεδιασμό για την ομάδα της επόμενης σεζόν.

Σύμφωνα με ΜΜΕ του νησιού έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου για την απόκτηση του Δημήτρη Λημνιού. Το συμβόλαιο του 28χρονου Έλληνα ακραίου επιθετικού με τον Παναθηναϊκό είναι πολύ «βαρύ» για τα δεδομένα του ΑΠΟΕΛ, αλλά ο Βρύζας έχει προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την αισθητή μείωσή του.

Ο Λημνιός αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός στην Ολλανδία και στη Φορτούνα Σιτάρντ, με την οποία είχε δύο γκολ και οκτώ ασίστ σε 36 αγώνες.