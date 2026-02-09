Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον ίδιο όμως να τονίζει μετά το ματς ότι το παιχνίδι το κέρδισε όλη η ομάδα.

Παράλληλα ο Aμερικανός στόπερ έδωσε το σύνθημα, εν όψει του αγώνα ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, επισημαίνοντας ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα κάνουν τα πάντα για να πετύχουν την ανατροπή οι «πράσινοι» στην Τούμπα και να βρεθούν στον τελικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήταν ένας μεγάλος αγώνας, αλλά το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, δεν τον κέρδισα εγώ, ή ο Ταμπόρδα, τον κέρδισε όλη η ομάδα. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι και η ζωή, υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα είναι δύσκολα, υπάρχουν στιγμές που πρέπει να ανταπεξέλθεις δείχνοντας χαρακτήρα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει πάντοτε να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται κι αυτό θέλουμε κι εμείς για τους φιλάθλους μας. Κοιτάμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν πιο σωστά για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Η σκέψη μας είναι στο επόμενο παιχνίδι. Κάναμε έναν καλό αγώνα. Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε με καλό πνεύμα να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Τετάρτη. Θα πρέπει να δώσουμε τα πάντα απέναντι στον ΠΑΟΚ που θα επιδιώξει και αυτός για τη νίκη.

Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν σου χαρίζεται όλα πρέπει να τα κατακτάς με δύναμη και σιγουριά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε στα 90 λεπτά και να τα δώσουμε όλα».