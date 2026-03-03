Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Λιβαδειά για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League για να κοντραριστεί με τον Λεβαδειακό και να τελειώσει την υπόθεση… τετράδα. Στην προσπάθεια τους αυτοί οι Πράσινοι θα έχουν στο πλευρό τους και τον κόσμο τους.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να εξασφαλίσει για τους οπαδούς του 2.500 εισιτήρια για την εν λόγω αναμέτρηση.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι, κάλυψε την απόσταση των 9 πόντων που την χώριζε από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και πλέον είναι το φαβορί για την τετράδα.

Ο αγώνας στην Βοιωτία την Κυριακή 8/3 θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ποιος θα πάρει το τέταρτο εισιτήριο των play off του ελληνικού πρωταθλήματος.