Την Κυριακή (20/9, 19:30) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, και στη συνέχεια το πρωτάθλημα διακόπτεται για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Θα επαναρχίσει το τριήμερο 10-12 Οκτωβρίου με τις αναμετρήσεις για την 6η «στροφή», στο πλαίσιο της οποίας η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα «μονομαχήσει» με τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γ. Καραϊσκάκης» (11/10, 21:00).

Στο διάστημα που μεσολαβεί, το προπονητικό κέντρο των «πράσινων» στο Κορωπί ουσιαστικά θα… αδειάσει, καθώς ουκ ολίγοι είναι οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» που έχουν κληθεί σε κάποιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συγκεκριμένα αυτοί είναι οι Αζεντίν Ουναΐ, Ανάς Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), Φακούντο Πελίστρι (Ουρουγουάη), Λιβάι Γκαρσία (Τρίνινταντ & Τομπάγκο), Ανδρέας Τεττέη, Γιώργος Κυριακόπουλος (Ελλάδα), Ελμίν Ραστόντερ (Βόρεια Μακεδονία), Αντριάνο Γιάγκουσιτς (Κ21 Κροατία), Γιώργος Κάτρης, Σωτήρης Κοντούρης (Κ21 Ελλάδα), Παναγιώτης Μπινιάρης, Χρήστος Γείτονας, Βασίλης Λάβδας, Ιάσων Νεμπής και Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Κ17 Ελλάδα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σίριλ Ντέσερς κλήθηκε αρχικά στην εθνική Νιγηρίας, αλλά ο ίδιος ο 31 ετών επιθετικός επικοινώνησε προσωπικά με τον προπονητή του και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα, από τη στιγμή που δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τον τραυματισμό του, αίτημα που έγινε αποδεκτό.