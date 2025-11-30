Στις 21:00 (Cosmote Sport 1), θα αρχίσει στη Λεωφόρο, το αθηναϊκό clasico ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, οι οποίοι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο ματς, που ρίχνει την αυλαία της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Mε νωπές ακόμη τις δάφνες από τις σπουδαίες ευρωπαϊκές τους επιτυχίες, οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες σε μία αναμέτρηση αμφίρροπη, που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Το παραδοσιακό ντέρμπι του λεκανοπεδίου βρίσκει τόσο το «τριφύλλι», όσο και την «Ένωση», σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν την ανοδική τους πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο, κερδίζοντας την Πέμπτη με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Έτσι έφτασαν στην τέταρτη σερί νίκη τους και έκτη συνολικά στα επτά τελευταία που έχουν δώσει υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σε εξίσου καλό momentum όμως, όπως προαναφέραμε, βρίσκεται και η ΑΕΚ.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πέρασε νικηφόρα από τη Φλωρεντία (0-1) για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League, καταγράφοντας την τρίτη σερί νίκη της και πέμπτη στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια εντός κι εκτός συνόρων – όλες με το ίδιο σκορ, 1-0.

Όποια ομάδα κερδίσει θα διατηρήσει ακέραιες ελπίδες για τη δυάδα – ίσως και κάτι παραπάνω – με τον ηττημένο να κάνει πισωγύρισμα αναφορικά με τη «μάχη» της εξόδου στο επόμενο UEFA Champions League.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά – Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί – Τετέ, Μπακασέτας – Σβιντέρσκι.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Σρέντερ Βοηθοί: Φόλτιν, Πέτερσεν 4ος: Ματσούκας VAR: Πφάιφερ, Ζαμπαλάς.