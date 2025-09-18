Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) την επιστροφή του Χρήστου Κόντη στον πάγκο της ομάδας, με τον Έλληνα τεχνικό να πιάνει αμέσως δουλειά και να δίνει το «παρών» στην προπόνηση των «πράσινων» ξεκινώντας την προετοιμασία για το κυριακάτικο (21/9, 21:00) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο.

Ο Χρήστος Κόντης θα έχει ένα ενισχυμένο τεχνικό τιμ στους «πράσινους» σε σχέση με τον Μάιο του 2024, που είχε αναλάβει ξανά τα ηνία της ομάδας ως τότε μεταβατική επιλογή.

Βοηθός του εκτός απ’ τον παλιό άσο του Παναθηναϊκού, Αλέξανδρο Τζιόλη θα είναι και ο Γιάννης Κοντοές, ο οποίος εργάστηκε πέρσι ως άμεσος συνεργάτης του Βίκτορ Σάντσεθ στην Ολίμπια Λιουμπλιάνας.

Γυμναστής θα είναι ο Ευθύμης Κυπριανού, ενώ στο τιμ θα βρίσκεται κι ως αναλυτής ο Χάρης Τσελεμπώνης. Στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων παραμένει ο Γιώργος Μουντάκης, ο οποίος είναι εδώ και πολλά χρόνια «κομμάτι» του κλαμπ, ανεξαρτήτως των αλλαγών στα τεχνικά επιτελεία.