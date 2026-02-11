Την πρόοδο στο έργο της ανέγερσης του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, θέλησε να δει ιδίοις όμμασι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος.

Έτσι, την Τετάρτη ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων» μαζί με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα βρέθηκαν στο εργοτάξιο του Βοτανικού, παρακολουθώντας από κοντά τις εν εξελίξει εργασίες.

Το επίπεδο του γηπέδου έχει ανέβει κατά πολύ, ενώ σιγά σιγά αποκτούν μορφή και τα κτήρια που θα περιβάλλουν το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, στις αρχές της επόμενες εβδομάδες αναμένεται να μπουν 2.700 κερκίδες, από το σύνολο των 40.000 θέσεων που θα έχει το γήπεδο.

Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αφού έλαβε την ενημέρωση για τα έργα και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται αυτά, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, επισήμανε:

«Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές… Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους».

Χατζηδάκης: «Εργαζόμαστε συντονισμένα»

Από τη μεριά του ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέφερε:

«Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους…

Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη στον Δήμο Αθηναίων, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος για καθυστέρηση της παράδοσης του γηπέδου στον Βοτανικό, λόγω χαμηλής απορροφητικότητας σε συνοδά έργα της Διπλής Ανάπλασης.