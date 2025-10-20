Σε επίσημη ανακοίνωσή της το απόγευμα της Δευτέρας (20/10), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε προς τους φίλους της ομάδας που έχουν εξασφαλίσει ήδη εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης (23/10, 19:45) με τη Φέγενορντ στο «De Kuip» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, πως για λόγους ασφαλείας ο τρόπος εισόδου στο γήπεδο άλλαξε.

Κι από ηλεκτρονικό εισιτήριο, κάθε φίλαθλος θα πρέπει να προμηθευτεί θερμικό εισιτήριο, το οποίο θα μπορέσει να το ανταλλάξει με τη συνεργασία ανθρώπων της «πράσινης» ΠΑΕ σε συγκεκριμένες ώρες στο Cube Bar Rotterdam.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός, ότι η γηπεδούχος ομάδα σε συνεργασία με την UEFA και τις τοπικές αρχές, αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να αλλάξει τον τρόπο εισόδου στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας. Πλέον για την είσοδο στο “De Kuip” απαιτείται όλοι να έχουν στη διάθεσή τους θερμικό και όχι ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Κάθε φίλαθλος που υπέβαλε αίτημα και έγινε αποδεκτό, θα πρέπει να βρεθεί τις εξής ώρες και ημέρες στο σημείο συνάντησης, που έχει οριστεί εδώ (Cube Bar Rotterdam):

Τετάρτη 22/10: 20:00 – 21:00

Πέμπτη 23/10 (ημέρα αγώνα): 11:00 – 15:00

Στο σημείο θα βρίσκονται εκπρόσωποι της ΠΑΕ για την πραγματοποίηση της ανταλλαγής των ηλεκτρονικών εισιτηρίων (PDF) με τα θερμικά εισιτήρια εισόδου.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί σε έντυπη μορφή τα ηλεκτρονικά εισιτήρια (PDF) όλων όσων περιλαμβάνονται στο ίδιο αίτημα ή κράτηση, καθώς και μία φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστεί ο ίδιος, οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία με την ίδια ακριβώς προσκόμιση εγγράφων.

Η συνεργασία όλων είναι καθοριστική για να τηρηθεί η διαδικασία με ασφάλεια και ομαλότητα».

Το πρόγραμμα κατά την παραμονή της ομάδας στο Ρότερνταμ:

Παράλληλα οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η ομάδα στο Ρότερνταμ. Στο πλαίσιο αυτό την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου θα ακολουθηθεί το εξής πρόγραμμα:

-Συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού στο Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ στις 19:00 (Ελλάδας). Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης και ένας ποδοσφαιριστής.

-Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ στις 20:00 (Ελλάδας).

-Συνέντευξη Τύπου της Φέγενορντ στο Stadion Feijenoord ‘De Kuip’ στη 15:15 (Ελλάδας). Θα μιλήσουν ο προπονητής της Ρόμπιν φαν Πέρσι και ένας ποδοσφαιριστής της.

-Προπόνηση της Φέγενορντ στο προπονητικό της κέντρο στις 12:30.