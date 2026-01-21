Στην παγωμένη Ουγγαρία που τις τελευταίες ημέρες βιώνει συνθήκες πολικού ψύχους με το θερμόμετρο να γράφει -5, ο Παναθηναϊκός θέλει να …ζεστάνει την υπόθεση πρόκριση. Η αποστολή των «πρασίνων» αναχώρησε με προορισμό την Βουδαπέστη ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Φερεντσβάρος, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι της Πέμπτης (22/1, 22:00) έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τους «πράσινους», οι οποίοι γνωρίζουν πως μόνο με θετικό αποτέλεσμα θα διατηρήσουν ζωντανές τις πιθανότητές τους για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της διοργάνωσης.

Παρά τα προβλήματα και τις απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Ράφα Μπενίτεθ, το αγωνιστικό πλάνο παραμένει προσανατολισμένο στη διεκδίκηση των τριών βαθμών.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» αποτελείται από 20 ποδοσφαιριστές, με τον Ισπανό τεχνικό να προχωρά σε αναγκαστικές επιλογές δίνοντας ωστόσο έμφαση στη συνοχή και την πειθαρχία απέναντι σε έναν αντίπαλο που παραδοσιακά εμφανίζεται δυνατός στην έδρα του.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Ράφα Μπενίτεθ στις 18:45, ενώ αργότερα, στις 19:30, ο Παναθηναϊκός θα προπονηθεί στο Ferencváros Stadion, ώστε να πάρει την πρώτη αγωνιστική «γεύση» από το γήπεδο της αναμέτρησης.

Οι «πράσινοι» γνωρίζουν τη δυσκολία της πρόκλησης, αλλά και τη σημασία της, σε ένα ματς που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Συγκεκριμένα στην αποστολή μετέχουν οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Στην Αθήνα έμειναν οι Μαντσίνι, Γεντβάι, Βιλένα που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκής λίστας, τα νέα αποκτήματα Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες , Αντίνο, Μπόκος που δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη σ΄αυτή και ο τραυματίας Ντέσερς.