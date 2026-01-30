Ο Παναθηναϊκός έλυσε και τυπικά το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) τη συνεργασία του με τον Ντάνιελ Μαντσίνι, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να λαμβάνει ένα μέρος απ’ το τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και να αποχωρεί.

Ο Μαντσίνι αναμένεται να υπογράψει μέσα στις επόμενες ώρες στον ΑΠΟΕΛ με τον οποίο έχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο συνολικής διάρκειας 2,5 ετών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Τριφυλλιού τον Ιανουάριο του 2023. Στην τριετή παραμονή του βοήθησε την προσπάθεια της ομάδας και πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Κατέγραψε 108 συμμετοχές και 6 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ντάνιελ, σε ευχαριστούμε και σου ευχόμαστε ο,τι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου!».