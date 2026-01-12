Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει εδώ και μέρες όλο το βάρος του στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, δουλεύοντας αθόρυβα αλλά μεθοδικά για να φέρει τον Αργεντινό εξτρέμ στην Αθήνα.

Σημαντικό ρόλο στο θέμα παίζει και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα ότι βλέπει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο να φορέσει τα πράσινα, παρά την επιθυμία της διοίκησης της Γοδόι Κρουζ να τον κατευθύνει προς τη Ρίβερ Πλέιτ.

Το τελευταίο διάστημα, το «τριφύλλι» ανέβασε κατακόρυφα την οικονομική προσφορά του, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν συναντούν ουσιαστικό ανταγωνισμό. Οι πληροφορίες από την Αργεντινή και συγκεκριμένα η ανάρτηση του δημοσιογράφου Χερμάν-Γκαρσία Γκρόβα που ασχολείται στενά με την υπόθεση, αναφέρουν ότι η πρόταση φτάνει τα 10,2 εκατ. ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη, με ρήτρα που προβλέπει την καταβολή επιπλέον 3,4 εκατ. ευρώ μετά από δύο χρόνια (εφόσον δεν υπάρξει μεταπώληση), ώστε ο σύλλογος να αποκτήσει πλήρως τον ποδοσφαιριστή.

