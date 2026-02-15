Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πλέον ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για την επόμενη σεζόν και ένα από τα πρώτα και πιο κομβικά ζητήματα που ανοίγουν είναι αυτό των τερματοφυλάκων.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη προχωρήσει σε πρώτη διερευνητική επαφή με τη Ναντ για το μέλλον του Αλμπάν Λαφόν, δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεσή τους να συζητήσουν την οριστική παραμονή του Ιβοριανού γκολκίπερ, μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Λαφόν, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς, έχει κερδίσει πόντους μέσα στη χρονιά. Παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα, σταθεροποιήθηκε κάτω από τα δοκάρια και μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής καθιερώθηκε ως βασικός, αποτελώντας το Νο1 στις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ. Το διάστημα μέχρι το φινάλε της χρονιάς, θεωρείται καθοριστικό, για την τελική απόφαση.

