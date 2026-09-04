Ο Παναθηναϊκός, μετά και την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ, έχει ξοδέψει τη φετινή χρονιά 66,9 εκατ. ευρώ σε μεταγραφές, δανεισμούς και συμβόλαια νέων ποδοσφαιριστών.

Το ρόστερ έχει γεμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ωστόσο προέκυψε σενάριο που μπορεί να οδηγήσει σε μία ακόμα προσθήκη. Η αγορά κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου και ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να αποκτήσει ακόμα έναν παίκτη με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Οι «πράσινοι» θέλουν αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως αριστερός μπακ. Παίκτες με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές υπάρχουν στην «πράσινη» λίστα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες και πριν από την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας για τη League Phase του Conference League, αλλά άλλες περιπτώσεις θα αξιολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Η τελική απόφαση θα φέρει τη σφραγίδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και του Στέφανου Κοτσόλη, ενώ το ζήτημα επηρεάζεται από τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, εν όψει και της πλήρους ένταξης του στο αγωνιστικό πλάνο.

Αν τελικά αποκτηθεί παίτκτης δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Conference League και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις.