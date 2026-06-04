Ο Παναθηναϊκός ενισχύεται σημαντικά σε όλα τα ομαδικά τμήματα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Γιάννη Αλαφούζο να στηρίζει έμπρακτα για την υλοποίηση μεταγραφών σε βόλεϊ ανδρών και γυναικών, μπάσκετ γυναικών και πόλο.

Η συνεργασία ΠΑΕ και Ερασιτέχνη είναι δεδομένη καθώς οι Δημήτρης Βρανόπουλος και Γιάννης Αλαφούζος συνεργάζονται και για το θέμα του γηπέδου στο Βοτανικό, με τις σχέσεις των δύο ανδρών να είναι ιδιαίτερα στενές. Έτσι με το που ζητήθηκε η αρωγή του ισχυρού άνδρα της «πράσινης» ΠΑΕ εκείνος ανταποκρίθηκε άμεσα και μπόρεσαν να υλοποιηθούν μερικές πολύ σημαντικές μεταγραφές στα ομαδικά τμήματα του συλλόγου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr