Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και το τυπικό μέρος της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με την Γκρέμιο για την παραχώρηση του Τετέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βραζιλιάνικος σύλλογος κατέθεσε πρόταση 7 εκατ. ευρώ συν μπόνους, η οποία ικανοποιεί τις οικονομικές επιδιώξεις των «πρασίνων». Μάλιστα, το ποσό θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις, ενώ ο Τετέ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 24χρονος μεσοεπιθετικός έχει ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ευρωπαϊκές ομάδες.