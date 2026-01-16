Εκτός απ’ τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, με πρώτη αυτή του Αργεντινού αριστερού εξτρέμ απ’ τη Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνο, προχωρούν βήμα με το βήμα και οι αποχωρήσεις που θα αποφορτίσουν το ρόστερ της ομάδας.

Μετά τους Αλεξάντερ Γερεμέγεφ (ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του), Φίλιπ Μαξ («έσπασε» το συμβόλαιό του), Ματέους Τετέ (πωλήθηκε στην Γκρέμιο για 6,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους), Αντριάνο Μπρέγκου (ελεύθερος στον Παναιτωλικό) και Μιγκέλ Ταβάρες (δανεικός στην Κηφισιά), αποχωρεί απ’ το «τριφύλλι» κι ο Γιώργος Νίκας.

Ο 26χρονος Έλληνας μέσος αποχαιρέτισε τους συμπαίκτες του την Παρασκευή (16/1) στο «Γ. Καλαφάτης» και θα μείνει ελεύθερος, χαρίζοντας τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Για την απόκτησή του έχουν δείξει ενδιαφέρον ομάδες της Super League όπως ο Παναιτωλικός, ο Ατρόμητος κι ο Λεβαδειακός, ωστόσο, ο ίδιος είναι σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτερικού.