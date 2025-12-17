Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Η «πράσινη» ΠΑΕ ευχαρίστησε τον υψηλόσωμο στράικερ για την προσφορά του στην ομάδα και επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Σουηδός επιθετικός αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και μετά από ένα εξάμηνο δανεισμό στον Λεβαδειακό, εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό. Κατέγραψε 60 συμμετοχές και 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στα 2,5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά και τον επαγγελματισμό του».