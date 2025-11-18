Την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (23/11, 17:00 Novasports 2HD), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει στη διάθεσή του τραυματίες και διεθνείς ποδοσφαιριστές, ωστόσο υπάρχει και ένα θετικό νέο, που αφορά στον Φακούντο Πελίστρι.

Ο 25χρονος εξτρέμ, που ταλαιπωρούνταν από τραυματισμό από τα τέλη Αυγούστου, είχε κληθεί από τον Μαρσέλο Μπιέλσα για τα φιλικά της Ουρουγουάης με Μεξικό και ΗΠΑ.

Εντούτοις, ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει λόγω του τραυματισμού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιστρέψει νωρίτερα στην Αθήνα για να συνεχίσει την αποθεραπεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός είχε στείλει στις ομοσπονδίες πλήρη ιατρικά αρχεία τόσο για τον Πελίστρι όσο και για τον Σφιντέσκι, ενημερώνοντας για την κατάσταση αποθεραπείας τους.

Χα.Π.