Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 3) στη Λεωφόρο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Athens Kallithea, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα-σοκ με 3-2 σκορ, που υπέστησαν από την Κηφισιά και αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας.

Το «τριφύλλι» αγωνίζεται σήμερα με υπηρεσιακό προπονητή τον τεχνικό της Κ19 του συλλόγου, Δημήτρη Κοροπούλη.

Παναθηναϊκός-Athens Kallithea 1-0

Γκολ: 30΄Ντέσερς (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Σιώπης (Παναθηναϊκός)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Σιώπης, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Ζαρουρί, Τετέ, Ντέσερς

Athens Kallithea: Κρέσπι, Ματίγεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Παυλάκης, Κριμιτζάς, Σαταριάνο, Μαυριάς, Γρίβας, Γκολφίνος και Καντίγιο.