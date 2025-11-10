Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής του Παναθηναϊκού, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ γνωστοποίησε την επιστροφή του παλαίμαχου τερματοφύλακα, ο οποίος υπερασπίστηκε την εστία του «τριφυλλιού» σε δύο θητείες.

Ο 46χρονος ήταν επί μια πενταετία Αθλητικός Διευθυντής στην ομάδα της Κηφισιάς, διάστημα κατά το οποίο πανηγύρισε την άνοδό της στα «σαλόνια» της Super League, ενώ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, αναλαμβάνει άμεσα τα νέα καθήκοντά του.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέφανο Κοτσόλη, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή του Συλλόγου. Γέννημα – θρέμμα των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού με προσφορά επί σειρά ετών στο Τριφύλλι από τη θέση του τερματοφύλακα, ο Στέφανος Κοτσόλης επιστρέφει στο σπίτι του!

Διατέλεσε Τεχνικός Διευθυντής της Κηφισιάς για μία πενταετία, διάστημα στο οποίο η ομάδα των Βορείων Προαστίων κέρδισε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στη Super League.

Η διαδρομή του Στέφανου Κοτσόλη ως ποδοσφαιριστή είναι άμεσα συνυφασμένη με τον Παναθηναϊκό. Από μικρή ηλικία εντάχθηκε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, και υπό τις οδηγίες του εκ των κορυφαίων Ελλήνων τερματοφυλάκων, Τάκη Οικονομόπουλου, εξελίχθηκε και έφτασε στην πρώτη ομάδα τον Ιανουάριο του 1998 σε ηλικία 19 ετών! Το 2004 στέφθηκε νταμπλούχος με τον Παναθηναϊκό, παίζοντας μάλιστα στα καθοριστικά τελευταία δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Το 2005 ολοκλήρωσε την πρώτη ποδοσφαιρική θητεία του στο Τριφύλλι.

Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2011 και παρέμεινε έως το τέλος της καριέρας του, το καλοκαίρι του 2017 σε ηλικία 38 ετών, κατακτώντας ως βασικό στέλεχος της ομάδας το Κύπελλο Ελλάδας του 2014.

Και όπως είχε αναφερθεί στην ανακοίνωση του Συλλόγου τότε «η ολοκλήρωση της τρέχουσας συνεργασίας αποτελεί μια άνω τελεία στη σχέση της ομάδας μαζί του». Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ξανά στην ομάδα της καρδιάς του, έτοιμος να προσφέρει από άλλη θέση πλέον, με τον γνωστό επαγγελματισμό και το ήθος του.

«Επιστρέφω στο σπίτι μου κι αυτό αποτελεί για εμένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή. Έχω πλήρη συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που αναλαμβάνω αυτή τη θέση σε έναν μεγάλο Σύλλογο, τον Παναθηναϊκό. Δεν χρειάζονται λόγια, μόνο σκληρή δουλειά για να φτάσουμε την ομάδα στη θέση που της αρμόζει», ήταν τα πρώτα λόγια του Στέφανου Κοτσόλη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Κηφισιά αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά με μεγάλη συγκίνηση ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Στέφανο Κοτσόλη, τον άνθρωπο που υπηρέτησε την ομάδα μας επί εξαετίας με αφοσίωση, εργατικότητα και επαγγελματισμό.

Από την πρώτη ημέρα παρουσίας του, ο Στέφανος Κοτσόλης αποτέλεσε παράδειγμα προς όλους και συνέβαλε καθοριστικά τόσο σε όλες τις επιτυχίες μέσα στο γήπεδο, όσο και στην οργάνωση της διαδικασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της ομάδας κι εκτός των αγωνιστικών χώρων.

Είναι αυταπόδεικτο πως η προσφορά του ξεπερνά τα όρια των αγωνιστικών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αφήνει ένα ανάγλυφο αποτύπωμα στον Σύλλογο χάρη στην εργατικότητα, τον αδαμάντινο χαρακτήρα και το ήθος του.

Ο Στέφανος έχει τεράστιο μερίδιο στο ταξίδι που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, από πολύ χαμηλότερες κατηγορίες, με συνεχείς ανόδους και πρωταθλήματα και συνεχίζεται στα σαλόνια της Stoiximan Super League. Θα είναι πάντα ένα σημαντικό πρόσωπο στην ιστορία της ομάδας μας. Η οικογένεια της ΠΑΕ Κηφισιά τον ευχαριστεί θερμά για όλα όσα πρόσφερε και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας».