Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του εν όψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος της Super League. Την Κυριακή (11/1), οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τον Πανσερραϊκό και η προετοιμασία τους για την Κυριακή (4/1), περιλάμβανε πρωινή προπόνηση.

Ο Ταμπόρδα δεν έδωσε το παρών στο «Γεώργιος Καλαφάτης», καθώς ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς, ο οποίος θα απουσιάσει για μεγάλο διάστημα μετά τον τραυματισμό που υπέστη με την Εθνική Νιγηρίας.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς και Κοντούρης.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και τουρνουά τριών ομάδων.