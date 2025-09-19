Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, εν όψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (21/9, 21:00, Cosmote Sport 1) στη Λεωφόρο, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στη δεύτερη προπόνηση της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ επανήλθε στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ ατομικά προπονήθηκε ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος δεν προλαβαίνει το παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι θα ολοκληρωθεί με την προπόνηση του Σαββάτου.