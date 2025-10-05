Στις 21:30 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στη Λεωφόρο το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο, με το οποίο πέφτει η αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το «τριφύλλι» γνώρισε μία ήττα-πισωγύρισμα την Πέμπτη, με 2-1 σκορ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, και θέλει πάση θυσία τη νίκη απέναντι στους Περιστεριώτες, προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία στο στρατόπεδό του και να μη δει τη διαφορά του από την πρώτη θέση να αυξάνεται.

Κι οι φιλοξενούμενοι πάντως δεν είναι στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη, στη Super League, από την πρεμιέρα.

Οι ενδεκάδες των ομάδων:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπκασέτας, Σάντσες, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Μίχορλ, Καραμάνης, Μπακού, Τζοβάρας και Τσαντίλας.