O Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Μπόρατς Mπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League.

Ξεκινάει την ευρωπαϊκή του πορεία μπροστά στο κοινό του, σε μία αναμέτρηση που η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει την ευκαιρία να μπει με το «δεξί» απέναντι σε έναν θεωρητικά υποδεέστερο αντίπαλο και να δώσει συνέχεια στο ήδη εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν, αν και προέρχεται από την ήττα με 1-0 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

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