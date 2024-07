Στις 21:00 (Cosmote Sport 1) θα αρχίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με αντίπαλο την Μπότεφ Πλόβντιβ, για τον β’ προκριματικό γύρο του φετινού Europa League.

Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ανακοινώθηκε η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ντιέγκο Αλόνσο για το πρώτο ματς με τους Βούλγαρους.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Ντραγκόφσκι θα πάρει θέση κάτω από τα γκολπόστ, με τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα.

Οι Αράο και Βιλένα θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Μαντσίνι-Τζούριτσιτς θα είναι στα άκρα, με τον Μπακασέτας να παίρνει θέση πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ.

