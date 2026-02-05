Βαρύ κι ασήκωτο ήταν το κλίμα στη Λεωφόρο μετά το φινάλε του αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα και πλέον καλείται να κυνηγήσει την πρόκριση στην Τούμπα, με την πίεση να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι «πράσινοι» αποδοκιμάστηκαν έντονα από τον κόσμο, που εξέφρασε με τον τρόπο αυτό τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας και το αποτέλεσμα, το οποίο έχει φέρει το τριφύλλι σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση ενόψει της ρεβάνς στις 11 Φεβρουαρίου.

