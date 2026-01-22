Με περιορισμένη παρουσία φιλάθλων θα αγωνιστεί απόψε ο Παναθηναϊκός στη Βουδαπέστη, καθώς οι προσπάθειες της «πράσινης» ΠΑΕ να εξασφαλίσει περισσότερα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος δεν καρποφόρησαν.

Η μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο του «τριφυλλιού» δεν συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη ευελιξία των διοργανωτών, με αποτέλεσμα αρκετοί φίλοι της ομάδας να μείνουν εκτός γηπέδου.

Το ταξίδι στην ουγγρική πρωτεύουσα θεωρήθηκε εξαρχής ένα από τα πιο βατά και οικονομικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού στη φάση των ομίλων του Europa League, κάτι που αποτυπώθηκε και στο έντονο ενδιαφέρον για εισιτήρια.

Ωστόσο, η Φερεντσβάρος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων φιλάθλων πέραν του προβλεπόμενου ποσοστού, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και τη χωροταξία του γηπέδου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr